港报财经评论：日圆强势难挡，息魔回归慎防--信报8月18日

日圆强势难挡，息魔回归慎防/ 习广思

＂深港通＂宣告开通，港股昨天高开低收，尾段跌幅扩大，投资者趁好消息出货味道浓厚。炒完＂深港通＂，下一个市场焦点轮到美国息口前景，周三晚公布的联储局议息纪录将有启示。除了美息之外，投资者或需提防日圆持续强势，一旦确认升穿100，日圆有可能为上升了两个多月的股市增添回吐压力。

联储局公开市场委员会于7月底所发布的政策声明，最显着的变化是该局表示＂经济前景所面临的短期风险已经减少＂，且未有传达将要加息的警告。本周三公布的会议纪录，或可解释为何联储局官员坚持立场，没有暗示下一步行动的时机。

按原定计划，联储局主席耶伦在7月政策会议后没有召开新闻发布会，市场惟有等她在8月26日Jackson Hole年会上发表的讲话。下次公开市场委员会会议召开时间为9月20至21日，耶伦将在会后召开记者会。

自7月会议以来，一向较为谨慎的联储局官员如纽约联储银行总裁杜德利和芝加哥联储行的伊云斯，都暗示广泛共识是今年稍后加息可能是合适之举。在周二晚，杜德利更公开表示当前利率太低，9月加息是有可能的，又认为市场严重低估了加息的风险。根据联邦基金利率期货合约，投资者预期下个月加息的机会率不足20%。

8月5日公布的劳工部报告显示，新增非农就业连续两个月保持强劲，尽管劳动力市场改善，但联储局想实现2%的通胀目标却显得更加困难，该通胀指标低于2%目标已经有4年多，为鸽派联储局官员提供了一个坚持不加息的理由。

对于美国股市再创新高，杜德利称没有看到特别令人不安的资产泡沫迹象，又认为美国债市看来有点过热，部分是因为全球主要央行透过购债计划，促使全球兴起一股追求孳息率的风潮。这股需求溢出到美国，因为美国公债孳息率高于日本、德国及英国等地。杜德利认为，美国10年期公债息率为1.5%，这个利率水平偏低，美国已相当接近充分就业，未来几年通胀率可以回升到2%。杜德利讲话后，美股加速回吐，不过更令人忧虑的是，日圆持续强势并曾升穿100这个重要关口，昨日才稍为回软。

据报道，一名前日本央行官员表示，日央行应该停止创纪录的债券购买计划，因为这个政策并没有刺激消费价格上涨，央行应该和政府一同把重点放在薪资提升的目标上。

日本央行行长黑田东彦的资产购买和负利率政策，已经令日本10年期国债孳息率上月一度压低至-0.3%，但是通货膨胀则重返三年半前他启动宽松政策之前的水平。日央行的债券购买计划降低了主权债券市场的流动性，并把波动率推至1999年以来的最高水平。

虽然黑田东彦此前表示他的宽松政策正帮助经济发展，但是他也要求货币政策委员会在9月举行的政策会议上评估政策效果。日本主要反对党民主党呼吁结束负利率，称这一政策损害了金融市场的运作。

一位前央行官员称，日本央行应该做的是设定工资年增幅4%的目标、2%的通胀率和2%的生产率提高。在截至3月底止财政年度，日本工资水平上升0.2%；自2003年以来，任何一年的工资年增幅从未超过0.7%，要达到4%的目标，看来是天方夜谭。

State Street Global Markets宏观策略师Dwyfor Evans称，日本投资者把海外固定收益投资所得滙回国内，正对日圆构成上升压力。日本投资者对固定收益资产的投资规模全球第一，日央行想对日圆产生重大影响，几乎已无能为力。企业目前处于日圆升值的环境，他们不再认为美元兑日圆有可能达到115至120水平，他们正面对日圆逐步升值的新环境。日圆升穿100关口之时，对全球股市的确是一个大威胁。

＂深港通＂放行，中港股市的互联互通不再设总额度限制，除已在＂沪港通＂交易范围的股票外，香港小型股板块的过半数个股、深证成分指数和中小创指数的大部分个股也获纳入交易，是这次开通的最大亮点。中金报告称，互通机制生效后将覆盖A股市值的81%，所覆盖股票交易量占A股交易量的68%；覆盖港股市值的73%，占港股交易量的90%。（完）

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