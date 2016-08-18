台湾债市：10年券发行前交易随美债殖利率下跌，资金浮滥多头气焰强盛

路透台北8月18日 - 台湾10年期公债105/11期 周四发行前交易殖利率下跌且创新低。交易员表示，受美债殖利率走低，加上市场资金浮滥，及隔拆利率开低等带动，早盘多头气焰转盛，在买盘积极抢进下，带动殖利率进一步下滑。

他们指出，美联储(FED)会议记录暗示不急于加息，导致美债殖利率应声下滑，而台债殖利率向来跟跌不跟涨，早盘多头展现强盛气势，由10年券发动攻击，殖利率大幅走低后，5年券和20年券殖利率随即跟跌。

〞多头气焰超强的。〞一大型票券商交易员说。

一中型证券商交易员表示，因市场估FED升息机率变低，加上近日台股有气无力，市场资金又浮滥，今天多头态度更趋积极，殖利率明显走低。

一大型银行交易员即称，资金浮滥、台股震荡及台币止升回贬，资金转进债市，〞今天多头态度更加积极了，早盘有看到券商进场做价，把五年和10年券殖利率拉下来。〞

他说，从交易商持券信心依然强劲观察，显示市场对未来景气看法依旧不乐观，因而对殖利率下滑看法趋乐观。

本地时间10:46，10年券105/11 殖利率下跌2.72基点至0.6362%，成交量达156.5亿台币；而五年券105/8 殖利率跌0.85基点至0.4830%，成交20.5台币。另20年期105/9期 殖利率再创新低，跌1.5基点至1.0600%。

而在台股方面，加权指数 下跌0.02%。

台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周四开在0.177%，上交易日开盘利率为0.179%，上日加权平均利率收在0.180%。

美国指标10年期公债 价格周三上涨7/32，收益率报1.553%，较周二下跌2个基点，30年期公债 价格上涨22/32，收益率报2.265%，下跌3个基点。

交易员预估，今日105/8期殖利率料在0.470-0.490%；10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.63-0.66%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格上涨，因美联储会议记录削弱升息预期

--《焦点》美联储政策制定者对是否需要很快升息仍有分歧－会议记录