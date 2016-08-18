更正-韩国金融市场：韩元和韩股微升，美联储会议记录缓解对美国加息担忧

(因译文错误，第五段“会议前韩元可能在1,100水平附近徘徊，非“1,000”。”)

路透首尔8月18日 - 韩元和韩股周四盘中上扬，美国联邦储备理事会(美联储，FED)7月会议记录显示决策者对该央行下次加息时间看法分歧，缓解市场的担忧情绪。

0208GMT，韩元兑美元 上涨0.4%报1,103.9韩元，周三收盘价报1,108.3韩元。

韩国综合股价指数 涨0.1%报2,046.17点。

“下周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的会议将成焦点，因市场可能从中获得美联储下次行动的确切线索，”三星期货的外汇分析主管Jeong My-young称。

她表示，会议前韩元可能在1,100水平附近徘徊。

接近盘中时外资买超694亿韩元(6,293万美元)韩股。

科技业巨擘三星电子 上涨逾1%，股价创下盘中纪录新高。

现代汽车 跌1.5%。

下跌和上涨个股分别有460档和324档。

三年期公债9月期货 涨0.03点至111.07。

0208 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,103.9 1,108.3

日圆/韩元 11.0446/79 11.0376

韩国公债期货 * 111.07 111.04

韩国综合股价指数 2,046.17 2,043.75

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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