更正-韩国金融市场：韩元和韩股微升，美联储会议记录缓解对美国加息担忧

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(因译文错误，第五段“会议前韩元可能在1,100水平附近徘徊，非“1,000”。”)
路透首尔8月18日 - 韩元和韩股周四盘中上扬，美国联邦储备理事会(美联储，FED)7月会议记录显示决策者对该央行下次加息时间看法分歧，缓解市场的担忧情绪。
0208GMT，韩元兑美元 上涨0.4%报1,103.9韩元，周三收盘价报1,108.3韩元。
韩国综合股价指数 涨0.1%报2,046.17点。
“下周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的会议将成焦点，因市场可能从中获得美联储下次行动的确切线索，”三星期货的外汇分析主管Jeong My-young称。
她表示，会议前韩元可能在1,100水平附近徘徊。
接近盘中时外资买超694亿韩元(6,293万美元)韩股。
科技业巨擘三星电子 上涨逾1%，股价创下盘中纪录新高。
现代汽车 跌1.5%。
下跌和上涨个股分别有460档和324档。
三年期公债9月期货 涨0.03点至111.07。
0208 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,103.9 1,108.3
日圆/韩元 11.0446/79 11.0376
韩国公债期货 * 111.07 111.04
韩国综合股价指数 2,046.17 2,043.75
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583