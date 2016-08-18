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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 10:39 BJT

中国新债：国开行下周二将发行至多250亿元五期债，期限三至20年

路透上海8月18日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(23日)招标发行五期固息债，总额不超过250亿元人民币，期限包括三年、五年、七年、10年和20年，其中10年为新发债。

上述五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%； 五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期 增发债，票面利率3.24%。

10年期为今年第13期新发债，20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第八、六、七期和五期增发债和13期新发债

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发行上限 3年：30亿元；5年：50亿元；7年：30亿元；

10年：100亿元；20年：40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息

招标时间 3/5/7年：8月23日9:30-10:30

10/20年：8月23日9:30-11:20

招标方式 单一利率或价格(荷兰式)

缴款日 8/25

起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日

10年：8月25日；20年：1月25日

分销期 8/24-8/25

上市日 8/29

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%

--------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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