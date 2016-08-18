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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 10:48 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘扬升，美联储不急加息令美元失望走跌

路透台北8月18日 - 台币兑美元 周四早盘走升，汇银人士表示，美联储会议记录暗示不急于加息，国际美元走跌，外商银略有汇入，使台币随着亚币走强。

汇银人士表示，韩元 盘初也趋升，出口商的抛汇则渐少。目前看来，台币汇价仍不脱31.2-31.5的区间盘整。至于央行，交易员表示，在上日尾盘央行进场买美元促贬台币，但今日动作不大。

〞昨天尾盘老大有进来一点，今天还没有看到。〞一位小型商银交易人士说。

亚洲股市周四上扬，美元走疲接近两个月低点，之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布会议记录显示决策者不急于加息。

汇银人士指出，近期央行的动作不大，多是顺势而为，日前台币升势较猛，央行倒也没有逆势促贬台币。

本地时间10:39，韩元兑美元 报1,105.2，上日收在1,108.3；台股加权指数 则跌0.03%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.240/31.269，上日收在31.320。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.300-31.430

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--日本数据：7月出口下滑速度为全球金融危机以来最快，受日圆劲升影响

--《焦点》美联储政策制定者对是否需要很快升息仍有分歧－会议记录 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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