澳洲数据：7月就业人口增幅大于预期，但全是兼职岗位

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透悉尼8月18日 - 澳洲7月就业人口增幅大于预期，失业率意外降至5.7%。但美中不足的是全职就业人口大幅减少，显示就业市场仍存在劳动力闲置。
澳洲统计局周四公布的数据显示，7月经季节调整就业人口增加2.62万人，远高于路透调查预估的增加1.1万人。失业率从5.8%降至5.7%，分析师的预期是持平于5.8%。
然而，全职就业人口减少4.54万人，回吐了前月的所有增幅，保持今年迄今就业增长偏向兼职的趋势。
“当然基本情况还是令人鼓舞的，就业呈现增长，失业人数微降，”澳洲联邦银行(CBA)的首席分析师Michael Blythe表示。
“但增长严重偏向兼职就业，显然存在一定程度的疲弱，“他补充道，“影响主要在于薪资与通胀，劳动力闲置预示通胀将保持在低位。”
汇市投资者对乐观的整体数据做出反应，推动澳元兑美元 涨约0.003美元至0.7702。而债市则不为所动，仍暗示圣诞节前再度降息的机率为56%。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
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