《路透晚报》--8月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：将研究一带一路建设具体政策，创新国际化融资模式--习近平

中国国家主席习近平周三表示，将进一步研究出台一带一路建设的具体政策措施；重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。

--中国能源：周五起提高成品油价格，汽柴油每吨提高175元和170元--发改委

中国国家发改委称，自明日起（周五）提高成品油价格，汽油价格每吨提高175元人民币，柴油价格每吨提高170元。

--中国房地产：规管房地产中介，禁止提供首付贷等金融产品

中国住房城乡建设部等七部委最新发布意见，加强房地产中介管理，规定中介机构不得强迫委托人选择指定金融机构，不得将金融服务与其他服务捆绑，禁止提供首付贷等违法违规的金融产品和服务。

--中国国企：主要采取增资扩股、出资新设方式开展员工持股--国资委

中国国资委称，将主要采取增资扩股、出资新设方式开展员工持股，保证国有资本的控股地位。员工入股应主要以货币出资，入股价格不得低于经核准或备案的每股净资产评估值。年内启动实施首批试点，成熟一户开展一户，2018年年底视情况适时扩大试点。

--《焦点》炎炎夏日中国楼市热情不减，过热城市调控箭在弦上

中国楼市在7月的热度并不比高温逊色，最新公布的70城房价指数延续涨势，部分热点地区房价环比升幅维持在2%以上，呈现出“淡季不淡”态势。惟过热城市调控政策接二连三推出，令环比上涨动能略有减弱。

--《焦点》肥水不流外人田，中国企业不愿委托外部投行处理并购交易

叫车公司滴滴出行本月同意收购优步中国，进而成立一家规模高达350亿美元的公司，然而并购双方都把相关事宜交由内部咨询团队来办理，意味着投资银行失去赚进一笔估计为6,000万美元佣金的机会。

【金融】

--中国保险：中国保险投资基金已签约项目达700亿元--报载

上海证券报报导，中国保险业的投资航母--中国保险投资基金目前已签约项目达700亿元人民币，包括“招商局轮船股份股权投资计划”，以及今年4月中保投资募集300亿元保险资金，以母基金形式与上海浦东发展集团、陆家嘴集团成立“上海中保浦东城市发展股权投资基金”。

--中国金融：SDR计价“木兰债”首期规模不超5亿，或为三年期固息--世行

世界银行（国际复兴开发银行）称，其将在中国发行的SDR债券将被称为“木兰债”，或为三年期固定票息产品，首期规模不超过5亿SDR（约46亿元人民币），并于10月1日前发行。

--路透专访：中国平安保险海外投资配置比例可能大幅提高四倍

中国平安保险首席财务官(CFO)姚波向路透表示，平安保险计划将海外投资配置比例大幅提升至5-10%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元七天期逆回购，单日净回笼500亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼500亿元。

--《中国债市每日综述》现券收益率企稳但情绪仍偏弱，关注30年国债招标

中国银行间债市现券收益率止升企稳，但盘中止盈抛压不减，加之公开市场净回笼、资金面持续偏紧，市场情绪仍较为谨慎；短期方向不明的情况下，明日30年国债招标情况成看点。

--新债招标：进出口行10年固息债收益率3.0613%，20年3.3519%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的10年和20年期固息债中标收益率为3.0613%和3.3519%，同时增发的五年期Shibor基准浮息债中标参考收益率为2.8652%(利率基准为2.81%)；三期债对应投标倍数分别为3.56倍、4.59倍和4.73倍。

--中国债市：财政部下周二将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国财政部和央行公告，为提高中央国库现金使用效益，加强财政政策与货币政策的协调配合，定于下周二(23日)进行500亿元人民币国库现金管理商业银行定期存款招标，期限三个月。

--《中国新债预测》30年国债利率均值3.23%稍高于二级，超长债热情有所减退

中国财政部周五将招标发行30年固息国债。路透调查显示，近日现券走势偏弱，加之超长债交投热情亦有减退，明日新债定位料将高于二级，但配置需求支撑下差距应有限，预测均值落在3.23%附近。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量小升，实需购汇料限制汇价反弹空间

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价小升，盘中刷新七周新高，中间价则大幅调整超210点，回吐大部分昨日反弹空间。交易员称，中间价大跌但依旧合规，主因系昨日中间价与收盘价偏离较大，美元下跌只是次要因素，短期汇价续升空间料较为有限。

--路透调查：全球宽松政策环境激励亚洲新兴货币多头，人民币转为看多

路透调查显示，过去两周里新兴市场货币弥漫着看多的乐观人气，中国人民币的押注也转为看多，这都得益于预计全球范围内宽松货币政策的施行时间延长。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续跌，CFETS指数下探至94.21

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.32%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微跌至94.70的新低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，大盘持续震荡调整房地产股走势偏活跃

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘持续震荡整理，午后重心有所下移，虽然房地产股走势偏活跃对指数形成一定支撑，但盘中多数个股表现疲弱。大盘在前期放量突破后受年线压制回撤，后市需反复震荡整理消化上方压力。

--中港个股：中国平安料其互联网金融业务明后年仍将贡献价值和利润

中国第二大寿险公司--中国平安表示，尽管上半年其互联网金融业务板块产生巨额利润主要来自一次性收益，不过互联网金融板块中一些成熟业务明后年仍会为集团贡献价值和利润。

--港股业绩：太古地产中期基本溢利倒退一成，因物业销售和商场租金收益下跌

香港大型商业地产商--太古地产公布，上半年的基本溢利按年倒退9.6%，因期内自香港高尚住宅物业销售和香港零售物业租赁溢利下降，以及酒店业务亏损扩大所致。

--香港个股：新世界发展与周大福中标前海商业土地，料总投资80亿元人民币

香港主要地产商--新世界发展宣布，与主要股东周大福企业以42.07亿元人民币中标深圳前海一幅宗地，将用作兴建办公大楼，总投资额达80亿元。

--港股业绩：联想集团首季净利升64%胜预期，移动业务2017/18下半年度可望扭亏

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2016/17财政年度首季净利同比升64%，优于市场预期，因个人电脑业务盈利能力改善，部分抵销了智能手机业务亏损的不利影响。

--港股业绩：华润电力中期净利下降22%，可再生能源投资下调近四成