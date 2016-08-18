更新版 1-韩国政经：将通过外交反对贸易保护动作--企划财政部长官

(新增细节与背景)

* 全球风险正在上升--企划财政部长官

* 调查显示韩国出口商受到贸易保护主义损害

路透首尔8月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，韩国拟通过外交手段反对各种贸易保护动作，比如与其它国家举行双边谈判和高层会谈。

柳一镐在讲话时称，贸易保护主义倾向升温、英国退欧和美国总统选举，使全球经济面临愈来愈大的风险。

他没有点出任何贸易保护主义变得愈加严重的国家，但他提到韩国最大的企业游说团体本月所做的一项调查结果。

“在那些关键产业，三分之二的出口商表示，可以明显感觉到美国和印度针对某些产品采取的反倾销措施的贸易保护主义意味，比如钢铁和化工产品，”柳一镐援引调查结果称。

韩国工业联盟(FKI)表示，在15个主要产业协会中，有10个表示正在直接或间接地受到贸易保护主义影响。(完)