《国际主要央行公开市场操作一览》--8月18日

路透上海8月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储7月维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行7月21日维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充 满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄望会推出更激进举措的投资者颇感失望。

日本央行并称，将会全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果，暗示或不久的将来会祭出更大刀阔斧的刺激措施。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

8/17 隔夜逆回购 -813.37 0.25%(固定利率)

8/16 隔夜逆回购 -763.97 0.25%(固定利率)

8/15 隔夜逆回购 -569.50 0.25%(固定利率)

8/12 三天逆回购 -372.78 0.25%(固定利率)

8/11 隔夜逆回购 -801.45 0.25%(固定利率)

永久操作：

8/17 买入MBS 13.00 --

8/16 买入MBS 5.52 --

8/15 买入MBS 20.21 --

8/12 买入MBS 13.00 --

8/11 买入MBS 20.21 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的7月货币政策会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观。不过多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长步幅放缓。

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德坚持认为，在未来很长一段时间仅需升息一次，而且无需太快。他周三表示，他不太在意美联储在9月，甚至年底前是否行动、因目前他认为仅需升息一次就可保持低失业率，并让通胀率接近于美联储目标水平。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/17 七天期反向交易 0.10亿美元 0.90%(固定利率)

8/16 七天期反向交易 416.52 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--德国央行周一表示，英国公投退出欧盟的结果料仅对德国经济造成有限的短期影响，并且德国企业界的士气依然保持正面。央行预估，德国经济在今年夏季依然继续扩张，得益于出口、工业生产、建筑和消费者支出的多重支撑。

该央行并表示，德国应该考虑在2060年前将退休年龄由目前的65岁左右调升至69岁，否则养老金承诺的兑现可能发生困难。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 303,840

上周三 296,670

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当期变化 +7,170

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--消息人士称，日本央行下次政策检视会议可能辩论通过大规模资产购买扩大基础货币的目标，但难题是如何避免吓坏已习惯了央行多年空前买盘的债市。日本央行上个月宣布全面评估政策及其影响，引发债市急跌，因为投资者害怕央行可能倾向于减少公债购买。央行担心可动用政策工具越来越少。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,978亿台币定存单，与当日到期定期存单金额1,978亿台币相同，发行余额持平不变。

--台湾央行周二发行4,263.3亿台币定存单，含14天期存单547.5亿台币，较当日到期定期存单金额4,235.8亿台币，发行余额增27.5亿台币。

--台湾央行周一发行3,110.5亿台币定存单，较当日到期定期存单金额3,102.5亿台币，发行余额增8亿台币。 (完)