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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 11:36 BJT

台湾股市：持平，中信金因媒体报导将有经营权争夺战而大涨

路透台北8月18日 - 台湾股市周四持平，交投气氛谨慎，但中信金 带领金融股上攻，当地媒体报导称知名投资大亨尹衍梁想要入主中信金。

0312 GMT，台湾加权股价指数 接近持平在9,118.47点，上日收报9,117.7点。

中信金股价跳涨7.4%至将近一年来最高。本地媒体报导，润泰集团总裁尹衍梁想争夺中信金经营权，若成功将可望组建台湾最大金控公司，总资产超过8兆台币(2,580亿美元)。

电子类指数 下跌0.2%，金融保险类股 上涨0.7%。(完)

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