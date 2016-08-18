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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 16:04 BJT

重发-台湾债市：10年期公债发行前交易殖利率收跌，因主力偷袭进场狂扫货

(重发以修改错字)
    * 10年券105/11期发行前交易殖利率收低
    * 券商主力进场偷袭，疯狂扫货轧空单
    * 五年及20年券殖利率均收低，各创半年及新低
    * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.61-0.65%

    路透台北8月18日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周四收跌。交易员表示，随
美债殖利率走跌，加上台股陷区间整理，今天券商主力趁机进场偷袭轧空单，由于主力扫货力道猛烈，105/11
期发行前交易第二天殖利率暴量狂跌。
    
    他们指出，今天一开盘主力券商即进场疯狂〞扫货〞，105/11期殖利率0.65%瞬间即扫光，主力持续挺进
并敲破一举1.64%，随后殖利率仅弹升到0.645%即吸引交易盘进场，带动殖利率直泻而下。
   
    〞天啊，怎么这么猛啊，真的有够狠的，这种操作手法有够犀利，让人傻眼也很惊讶。〞一大型银行交易
员说。
    
    一大型券商交易员指出，这期新券是券商主力盘，主力似企图利用交易盘逼迫投资盘进场，但投资盘能否
接受目前的利率仍有待观察；惟因手中有筹码的人大都不愿轻易卖券，致短线部分交易员遭轧空，被迫往周边
寻找其他的券种。

    他并称，今天105/11期发行前交易殖利率暴量挫低，〞虽然大家都觉得有点夸张，但是被轧空了！〞惟随
殖利率连续两个交易日大跌5个基点，短线已至压力区；且投资盘能否接受目前的利率水准亦待观察。
    
   一大型银行交易员指出，今天的确听说券商主力进场偷击且得逞，但对于105/11期殖利率这种跌法确是让
人傻眼也很惊讶，亦不认同目前的利率水准，〞我们不会接受，也满不认同这样的利率水准，幸好上半年我们
有建立相当的部位，但没有想到下半年会变成这个样子。〞
    
    另一大型证券商交易员说，105/11期殖利率暴量挫低，其他包括五年券105/08期 ，及20年期
公债105/09期 殖利率全面下挫，〞老实说，找不出特别的理由可以让台债这么强。〞
    
    前述大型银行交易员亦称，的确找不到强而有力的理由来支撑殖利率大跌，但以10年期今天这种跌法，主
力确是偷袭成功，但投资盘应该不会接受目前的利率水准，至少我们不会认同这种利率。〞
    
    今日五年期公债105/08期 殖利率收跌，创五年券殖利率半年新低，此前收盘新低为2月15日
的0.4600%；另20年期105/09期 殖利率今天收跌2.5基点至1.05%再创新低。
      
    交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.61-0.65%；5年公债105/8区间料在0.47-0.49%。
 
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   105/8                      -1.30      0.4785%  0.4750-0.4850%     42.50
  10  105/11                      -3.34      0.6300%  0.6300-0.6527%    206.50
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.0500%
  10    105/11                        0.6300%
   5     105/8                        0.4785%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)
    


 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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