重发-台湾债市：10年期公债发行前交易殖利率收跌，因主力偷袭进场狂扫货

(重发以修改错字) * 10年券105/11期发行前交易殖利率收低 * 券商主力进场偷袭，疯狂扫货轧空单 * 五年及20年券殖利率均收低，各创半年及新低 * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.61-0.65% 路透台北8月18日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周四收跌。交易员表示，随 美债殖利率走跌，加上台股陷区间整理，今天券商主力趁机进场偷袭轧空单，由于主力扫货力道猛烈，105/11 期发行前交易第二天殖利率暴量狂跌。 他们指出，今天一开盘主力券商即进场疯狂〞扫货〞，105/11期殖利率0.65%瞬间即扫光，主力持续挺进 并敲破一举1.64%，随后殖利率仅弹升到0.645%即吸引交易盘进场，带动殖利率直泻而下。 〞天啊，怎么这么猛啊，真的有够狠的，这种操作手法有够犀利，让人傻眼也很惊讶。〞一大型银行交易 员说。 一大型券商交易员指出，这期新券是券商主力盘，主力似企图利用交易盘逼迫投资盘进场，但投资盘能否 接受目前的利率仍有待观察；惟因手中有筹码的人大都不愿轻易卖券，致短线部分交易员遭轧空，被迫往周边 寻找其他的券种。 他并称，今天105/11期发行前交易殖利率暴量挫低，〞虽然大家都觉得有点夸张，但是被轧空了！〞惟随 殖利率连续两个交易日大跌5个基点，短线已至压力区；且投资盘能否接受目前的利率水准亦待观察。 一大型银行交易员指出，今天的确听说券商主力进场偷击且得逞，但对于105/11期殖利率这种跌法确是让 人傻眼也很惊讶，亦不认同目前的利率水准，〞我们不会接受，也满不认同这样的利率水准，幸好上半年我们 有建立相当的部位，但没有想到下半年会变成这个样子。〞 另一大型证券商交易员说，105/11期殖利率暴量挫低，其他包括五年券105/08期 ，及20年期 公债105/09期 殖利率全面下挫，〞老实说，找不出特别的理由可以让台债这么强。〞 前述大型银行交易员亦称，的确找不到强而有力的理由来支撑殖利率大跌，但以10年期今天这种跌法，主 力确是偷袭成功，但投资盘应该不会接受目前的利率水准，至少我们不会认同这种利率。〞 今日五年期公债105/08期 殖利率收跌，创五年券殖利率半年新低，此前收盘新低为2月15日 的0.4600%；另20年期105/09期 殖利率今天收跌2.5基点至1.05%再创新低。 交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.61-0.65%；5年公债105/8区间料在0.47-0.49%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -1.30 0.4785% 0.4750-0.4850% 42.50 10 105/11 -3.34 0.6300% 0.6300-0.6527% 206.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0500% 10 105/11 0.6300% 5 105/8 0.4785% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)