中国汇市：人民币早盘放量小升，实需购汇料限制汇价反弹空间

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘放量小升，中间价大跌超210点
* 中间价大跌因昨日中间价与收盘价偏差较大
* 日内美指反弹提振实需购汇
* 短期汇价续升空间料较为有限
路透上海8月18日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小升，盘中刷新七周新高，中间价则大幅调整超210点，回吐大部分昨日反弹空间。交易员称，中间价大跌但依旧合规，主因系昨日中间价与收盘价偏离较大，美元下跌只是次要因素，短期汇价续升空间料较为有限。
他们并指出，由于美联储会议纪要延后加息概率上升，导致美指跌至七周低点，不少隔夜头寸在今早止损，人民币兑美元盘初一度升破6.620元关口；但随着美指盘中缩减跌幅，加上客盘实需购汇需求较旺，人民币升幅缩减。
“从会议纪要看，人民币贬值压力要小一点了，但日内走势还是跟着美指。”一中资行交易员称。
北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.6272元,上日收报6.631元，夜盘终报6.6339元。今日人民币兑美元中间价 报6.6273元，上日中间价为6.6056元。人民币兑美元即期成交额 为106.62亿美元，上日半日为85.12亿美元。
全球汇市方面，美元周四下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月货币政策会议记录显示，反对近期升息的委员人数超过支持者。
FED会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.32%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微跌至94.70的新低。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.765元, 上日尾盘为6.77元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6316元, 上一交易日尾盘报6.635元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6242；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583