中国汇市：人民币早盘放量小升，实需购汇料限制汇价反弹空间

* 人民币早盘放量小升，中间价大跌超210点

* 中间价大跌因昨日中间价与收盘价偏差较大

* 日内美指反弹提振实需购汇

* 短期汇价续升空间料较为有限

路透上海8月18日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小升，盘中刷新七周新高，中间价则大幅调整超210点，回吐大部分昨日反弹空间。交易员称，中间价大跌但依旧合规，主因系昨日中间价与收盘价偏离较大，美元下跌只是次要因素，短期汇价续升空间料较为有限。

他们并指出，由于美联储会议纪要延后加息概率上升，导致美指跌至七周低点，不少隔夜头寸在今早止损，人民币兑美元盘初一度升破6.620元关口；但随着美指盘中缩减跌幅，加上客盘实需购汇需求较旺，人民币升幅缩减。

“从会议纪要看，人民币贬值压力要小一点了，但日内走势还是跟着美指。”一中资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.6272元,上日收报6.631元，夜盘终报6.6339元。今日人民币兑美元中间价 报6.6273元，上日中间价为6.6056元。人民币兑美元即期成交额 为106.62亿美元，上日半日为85.12亿美元。

全球汇市方面，美元周四下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月货币政策会议记录显示，反对近期升息的委员人数超过支持者。

FED会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.32%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微跌至94.70的新低。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.765元, 上日尾盘为6.77元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6316元, 上一交易日尾盘报6.635元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6242；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。