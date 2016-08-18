中国债市动态：现券期货略偏空，市场情绪尚需修复短期现券将盘整

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京8月18日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有上行，国债期货高开低走，市场情绪弱势依旧，不过进出口行一级招标结果尚可。交易员称，现券情绪仍然延续偏空，市场获利了结心态浮现，短期内收益率下行走势料暂止。
华南一银行交易员说，“早盘盘初多头占优势，期货开盘拉升，其后缓步下跌...（现券）收益率略有上行，虽然上行过程中部分机构又有所配置，但市场主要还是交易盘在参与，不少获利了结的。”
他并表示，技术性的回调加上深港通对股市的利好，导致债市整体偏空，“一个月内我还是偏空的，10月份也许好转。”
上海一交易员亦称，今天上行幅度不及昨日，情绪还是不行，估计短期内会有所调整，因为前期下行较多。
“不过今天一级还不错，比二级低一点，但现券对这个没啥反应，情绪还需要修复一阵子。”他说。
一级市场方面，业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标增发的10年和20年期固息债中标收益率为3.0613%和3.3519%，同时增发的五年期Shibor基准浮息债中标参考收益率为2.8652%(利率基准为2.81%)；三期债对应投标倍数分别为3.56倍、4.59倍和4.73倍。
剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.72%/2.7025%，上日尾盘为2.7100%/2.6950%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.0920%/3.0875%，上日为3.0925%/3.0825%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.970元人民币，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1609 收报101.815元，较上日结算价跌0.03%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583