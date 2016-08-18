中国债市动态：现券期货略偏空，市场情绪尚需修复短期现券将盘整

路透北京8月18日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有上行，国债期货高开低走，市场情绪弱势依旧，不过进出口行一级招标结果尚可。交易员称，现券情绪仍然延续偏空，市场获利了结心态浮现，短期内收益率下行走势料暂止。

华南一银行交易员说，“早盘盘初多头占优势，期货开盘拉升，其后缓步下跌...（现券）收益率略有上行，虽然上行过程中部分机构又有所配置，但市场主要还是交易盘在参与，不少获利了结的。”

他并表示，技术性的回调加上深港通对股市的利好，导致债市整体偏空，“一个月内我还是偏空的，10月份也许好转。”

上海一交易员亦称，今天上行幅度不及昨日，情绪还是不行，估计短期内会有所调整，因为前期下行较多。

“不过今天一级还不错，比二级低一点，但现券对这个没啥反应，情绪还需要修复一阵子。”他说。

一级市场方面，业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标增发的10年和20年期固息债中标收益率为3.0613%和3.3519%，同时增发的五年期Shibor基准浮息债中标参考收益率为2.8652%(利率基准为2.81%)；三期债对应投标倍数分别为3.56倍、4.59倍和4.73倍。

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.72%/2.7025%，上日尾盘为2.7100%/2.6950%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.0920%/3.0875%，上日为3.0925%/3.0825%。