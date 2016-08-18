中国货币市场：资金面延续紧平衡格局，公开市场小幅回笼影响不明显

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海8月18日 - 中国银行间市场周四早盘资金面较前几日稍有缓解，但紧平衡大局 未改。交易员称，隔夜资金偏紧势头略有改善，不过整体供给仍未见明显增多，而央行公开 市场转为小幅净回笼影响有限，相较之下，其余期限品种则拆入较为容易。 “隔夜比昨天稍微好点，大行出的不算多，公开市场回笼了点，但影响感觉并不太明显 ，”上海一银行交易员称，央行目前也并不希望资金过于宽松，所以预计短期紧平衡格局还 将延续。 中国央行公开市场周四进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.2 5%，单日净回笼500亿元。 华南一银行交易员则表示，资金面仍旧是结构性矛盾为主，相较于隔夜品种，七天及 以上期限品种供给较多；今天本来以为公开市场至少会投放一些，不过回笼一些也在表明央 行态度，现在机构对流动性预期基本就是不会太松，也不会太紧的状态。 她并表示，8月以来资金面一直没有明显宽松下来，现在来看央行也有意维持这一局面 。 中国央行周一对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。据路透统计，本 周有两笔共2,370亿元的MLF（中期借贷便利）到期，其中周二到期1,750亿元，周五到期620 亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0018 2.0034 -0.16 七天 2.3723 2.3108 +6.15 14天 2.6244 2.6063 +1.81 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8800 1.9350 +294.50 七天 2.5300 2.3850 +14.50 14天 2.5800 2.5000 +8.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00 七天 2.5000 2.5000 +0.00 14天 2.7000 2.6500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.0230 2.0220 +0.10 七天 2.3470 2.3450 +0.20 三个月 2.7940 2.7960 -0.20 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583