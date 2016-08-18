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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 12:13 BJT

中国货币市场：资金面延续紧平衡格局，公开市场小幅回笼影响不明显

路透上海8月18日 - 中国银行间市场周四早盘资金面较前几日稍有缓解，但紧平衡大局
未改。交易员称，隔夜资金偏紧势头略有改善，不过整体供给仍未见明显增多，而央行公开
市场转为小幅净回笼影响有限，相较之下，其余期限品种则拆入较为容易。
    
    “隔夜比昨天稍微好点，大行出的不算多，公开市场回笼了点，但影响感觉并不太明显
，”上海一银行交易员称，央行目前也并不希望资金过于宽松，所以预计短期紧平衡格局还
将延续。  
                 
    中国央行公开市场周四进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.2
5%，单日净回笼500亿元。 
    
     华南一银行交易员则表示，资金面仍旧是结构性矛盾为主，相较于隔夜品种，七天及
以上期限品种供给较多；今天本来以为公开市场至少会投放一些，不过回笼一些也在表明央
行态度，现在机构对流动性预期基本就是不会太松，也不会太紧的状态。
    
    她并表示，8月以来资金面一直没有明显宽松下来，现在来看央行也有意维持这一局面
。    
    
    中国央行周一对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。据路透统计，本
周有两笔共2,370亿元的MLF（中期借贷便利）到期，其中周二到期1,750亿元，周五到期620
亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价：
    
    北京时间12:00            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0018     2.0034      -0.16
         七天      2.3723     2.3108      +6.15
         14天     2.6244     2.6063      +1.81
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     4.8800     1.9350     +294.50
         七天     2.5300     2.3850      +14.50
         14天    2.5800     2.5000      +8.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜    2.0200     2.0200     +0.00
         七天   2.5000     2.5000      +0.00
         14天  2.7000     2.6500      +5.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0230     2.0220      +0.10
         七天       2.3470     2.3450      +0.20
         三个月     2.7940     2.7960      -0.20
    -----------------------------------------------------------

    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完)   

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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