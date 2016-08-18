中国货币市场：资金面延续紧平衡格局，公开市场小幅回笼影响不明显

路透上海8月18日 - 中国银行间市场周四早盘资金面较前几日稍有缓解，但紧平衡大局 未改。交易员称，隔夜资金偏紧势头略有改善，不过整体供给仍未见明显增多，而央行公开 市场转为小幅净回笼影响有限，相较之下，其余期限品种则拆入较为容易。 “隔夜比昨天稍微好点，大行出的不算多，公开市场回笼了点，但影响感觉并不太明显 ，”上海一银行交易员称，央行目前也并不希望资金过于宽松，所以预计短期紧平衡格局还 将延续。 中国央行公开市场周四进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.2 5%，单日净回笼500亿元。 华南一银行交易员则表示，资金面仍旧是结构性矛盾为主，相较于隔夜品种，七天及 以上期限品种供给较多；今天本来以为公开市场至少会投放一些，不过回笼一些也在表明央 行态度，现在机构对流动性预期基本就是不会太松，也不会太紧的状态。 她并表示，8月以来资金面一直没有明显宽松下来，现在来看央行也有意维持这一局面 。 中国央行周一对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。据路透统计，本 周有两笔共2,370亿元的MLF（中期借贷便利）到期，其中周二到期1,750亿元，周五到期620 亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0018 2.0034 -0.16 七天 2.3723 2.3108 +6.15 14天 2.6244 2.6063 +1.81 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8800 1.9350 +294.50 七天 2.5300 2.3850 +14.50 14天 2.5800 2.5000 +8.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00 七天 2.5000 2.5000 +0.00 14天 2.7000 2.6500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.0230 2.0220 +0.10 七天 2.3470 2.3450 +0.20 三个月 2.7940 2.7960 -0.20 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)