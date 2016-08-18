菲律宾央行：第二季经济表现稳健，无需进一步加大货币刺激

路透马尼拉8月18日 - 菲律宾央行周四称，该国第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7%，支持维持政策立场不变，表明本国经济无需更多货币刺激。

“我们预计系统会有充裕流动性及可用信贷，尤其受公共支出增强推动的内需扩大将维持我们的高增长，”央行副总裁Diwa Guinigundo告诉记者。

“鉴于对菲律宾增长前景以及政策改革承诺更具信心，我们相信未来几年的增长目标完全可以实现，”他表示。