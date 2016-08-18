路透基点：台泥国际集团五年期贷款提高至5.4亿美元--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台泥国际 集团有限公司五年期贷款获17家银行承贷，规模从4.5亿美元的目标提高 至5.4亿美元。 星展银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行为牵头 行兼簿记行。华南银行为贷款代理行。 贷款现包括A部分2.4亿美元定期贷款和B部分3亿美元循环贷款，利率 为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。台北外 汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35个基点的部 分由借款方承担。银行可获得的最高前端费为20个基点。已于8月17日签 约。台湾上市公司台湾水泥将提供支持函，借款公司为其子公司。 贷款将主要用于对2011年12月签订的等价5.5亿美元五年期贷款进行 再融资，以及用作运营资本。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583