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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 13:01 BJT

路透基点：台泥国际集团五年期贷款提高至5.4亿美元--TRLPC

路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台泥国际
集团有限公司五年期贷款获17家银行承贷，规模从4.5亿美元的目标提高
至5.4亿美元。
    
    星展银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行为牵头
行兼簿记行。华南银行为贷款代理行。
    
    贷款现包括A部分2.4亿美元定期贷款和B部分3亿美元循环贷款，利率
为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。台北外
汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35个基点的部
分由借款方承担。银行可获得的最高前端费为20个基点。已于8月17日签
约。台湾上市公司台湾水泥将提供支持函，借款公司为其子公司。
    
    贷款将主要用于对2011年12月签订的等价5.5亿美元五年期贷款进行
再融资，以及用作运营资本。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 王颖)

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