路透基点：台泥国际集团五年期贷款提高至5.4亿美元--TRLPC

路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台泥国际 集团有限公司五年期贷款获17家银行承贷，规模从4.5亿美元的目标提高 至5.4亿美元。 星展银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行为牵头 行兼簿记行。华南银行为贷款代理行。 贷款现包括A部分2.4亿美元定期贷款和B部分3亿美元循环贷款，利率 为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。台北外 汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35个基点的部 分由借款方承担。银行可获得的最高前端费为20个基点。已于8月17日签 约。台湾上市公司台湾水泥将提供支持函，借款公司为其子公司。 贷款将主要用于对2011年12月签订的等价5.5亿美元五年期贷款进行 再融资，以及用作运营资本。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)