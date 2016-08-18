港股业绩：华润电力中期净利下降22%，可再生能源投资下调近四成

路透香港8月18日 - 中国主要发电商--华润电力 周四称，今年上半年净利同比下降22%，主要受累于售电量与电价双降；公司决定今年的可再生能源资本开支下调近四成，同时拟于未来三年维持稳定派息。

据公告，公司于2016年1-6月净利53.36亿港元，上年同期则为68.13亿港元；每股盈利1.1181港元，中股股息每股0.125港元。

华润电力表示，净利下降主要由于营业额下降16%至309.7亿元，因燃煤平均电价以及燃煤售电量下降，同时其他收入亦减少，主要受市场影响粉煤灰等副产品数量及价格均下降导致销售废料收入减少所致。此外，联营和合营的燃煤电厂利润大跌近七成。

但公司指出，净利降幅部分被售电单位燃料成本下降18%至128.4元人民币/兆瓦时，以及减值损失减少所抵销。

展望下半年，华润电力称，预计用电量增速不会大幅提高，电力需求较为疲弱而电力供应较为充足，公司将争取较高利用小时。同时，公司将加速风电和光伏项目的开发和建设，预计全年投产项目约800兆瓦。

不过，因应国内电力供需状况、国家能源政策及集团本身的战略掌控，华润电力将今年全年的资本开支由230亿港元降至171亿港元，幅度为26%，主要削减对风电场、光伏电站及水电站的投入，相关的资本开支由120亿港元下调至75亿港元，幅度38%。

华润电力并说，“除非业务、经营业绩和财务状况发生重大变化，公司目前打算未来三个财政年度（即2016-18）维持稳定的每股派息。”

华润电力为中国华润集团的分支。该股周四早盘收升0.3%，报13.5港元。（完）

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