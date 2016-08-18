台湾股市：量缩震荡小幅收升，外资买超动能减弱令大盘转趋横向整理

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北8月18日 - 台湾股市周四量缩平盘震荡后小幅收扬。分析师表示，随着外资买超动能减弱，带动台股转趋在9,100点附近横盘整理，不过上日台指期结算外资净多单仍顺利转仓6.68万口，支撑大盘暂持在高档整理，静待外资释出进一步交投方向。
台湾加权股价指数 收涨0.05%，至9,122.50点；今日成交初值 为776.90亿台币，上交易日修正后为812.45亿。
〞这波外资是主攻部队，昨天台指期结算，外资没有反转看空，现在大盘由震荡盘坚转为横盘震荡格局。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。
他并称，本周外资买超台股动能趋缓，及除权息行情已进入尾声，今日股王大立光 除息表现平平，使大盘指数欠缺推升力道，慢慢走平的月线或成短线支撑，预估近期台股暂在9,000-9,200点间横向盘整。
统一期货分析师李宗霖也表示，上日台指期结算，外资维持中性偏多操作，外资在台指期净多单部位仍高达6.68万口，后续关注外资买超能否持续，这个月都是外资在唱独角戏，还是要内资买盘一起参与行情，大盘才能突破9,200点。
台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超36.61亿台币，三大法人则买超2.88亿台币。上交易日修正后外资为卖超3.95亿台币。
本地时间13:35，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 跌1.54%、香港恒生指数 涨1.16%；MSCI亚太明晟指数 涨0.61%。(完)
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