新兴汇市：新兴亚币大多上扬，美联储会议记录显示不太可能很快升息

“随着美元兑日圆跌至100日圆以下，我们看到地区内有一些利差交易的解除”，Ji说 道。 印证了他的观点，印尼卢比 下跌，因一些杠杆基金在无本金交割远汇市场IDR NDFOR=卖出印尼卢比。 泰铢兑美元上涨0.4%至34.545泰铢，接近周二创下的近十三个月高位。 曼谷股市 及部分泰国公债 受海外买需支撑而上涨。 泰铢回吐之前的部分涨幅，因担忧央行可能入市干预遏制泰铢升值。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 100.06 100.28 +0.22 +20.23 120.30 坡元 1.3406 1.3429 +0.17 +5.74 1.4175 台币 31.389 31.452 +0.20 +5.34 33.066 韩元 1108.80 1108.30 -0.05 +5.97 1174.95 泰铢 34.62 34.69 +0.20 +4.04 36.02 菲律宾披索 46.33 46.41 +0.17 +1.23 46.90 印尼卢比 13115.00 13095.00 -0.15 +5.11 13785.00 印度卢比 66.82 66.76 -0.09 -1.00 66.15 马币 3.9930 4.0100 +0.43 +7.44 4.2900 人民币 6.6253 6.6339 +0.13 -2.01 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/王琛；审校 张明钧/刘秀红/高琦)