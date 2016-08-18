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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 13:00 BJT

新兴汇市：新兴亚币大多上扬，美联储会议记录显示不太可能很快升息

“随着美元兑日圆跌至100日圆以下，我们看到地区内有一些利差交易的解除”，Ji说
道。
    
    印证了他的观点，印尼卢比 下跌，因一些杠杆基金在无本金交割远汇市场IDR
NDFOR=卖出印尼卢比。
    
    泰铢兑美元上涨0.4%至34.545泰铢，接近周二创下的近十三个月高位。
    
    曼谷股市 及部分泰国公债 受海外买需支撑而上涨。
    
    泰铢回吐之前的部分涨幅，因担忧央行可能入市干预遏制泰铢升值。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.06    100.28   +0.22  +20.23    120.30
    坡元            1.3406    1.3429   +0.17   +5.74    1.4175
    台币          31.389    31.452   +0.20   +5.34    33.066
    韩元           1108.80   1108.30   -0.05   +5.97   1174.95
    泰铢             34.62     34.69   +0.20   +4.04     36.02
    菲律宾披索       46.33     46.41   +0.17   +1.23     46.90
    印尼卢比      13115.00  13095.00   -0.15   +5.11  13785.00
    印度卢比       66.82     66.76   -0.09   -1.00     66.15
    马币            3.9930    4.0100   +0.43   +7.44    4.2900
    人民币          6.6253    6.6339   +0.13   -2.01    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价(完)
    
      
      
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 (编译 许娜/李爽/王琛；审校 张明钧/刘秀红/高琦)

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