港股业绩：太古地产中期基本溢利倒退一成，因物业销售和商场租金收益下跌

路透香港8月18日 - 香港大型商业地产商--太古地产 周四公布，上半年的基本溢利按年倒退9.6%，因期内自香港高尚住宅物业销售和香港零售物业租赁溢利下降，以及酒店业务亏损扩大所致。

截至6月底半年，太古地产撇除投资物业重估变动后的基本溢利为35.59亿港元，去年同期为39.38亿港元。董事会建议派中期息每股0.23港元，与去年同期持平。

太古地产表示，鉴于经济前景不明朗，今年下半年香港办公楼的需求或会有所放缓，但公司旗下办公楼租用率高企仍有望为租金带来支持。

太古地产是持有香港最多商业楼面的地产商之一。至6月末公司应占物业总合总楼面面积约3,060万平方尺，其中2,720万平方尺为投资物业。在香港，公司应占投资物业组合约1,580万平方尺，包括甲级办公楼、零售物业、酒店、服务式住宅及高尚住宅物业。

上半年，来自港办公楼物业组合的租金收入总额为28.15亿港元。出租率达99%。

在零售物业方面，受本地零售市道走弱，太古地产旗下金钟＂太古广场＂及东涌＂东荟城＂商场的零售销售额下跌。上半年，香港零售物业组合的租金收入总额为13.12亿港元，同比下跌3.7%。

公司表示，香港零售销售额下降令零售商态度更为审慎，但旗下在香港的零售物业全部租出，公司正持续优化零售租户组合以迎合不断变化的消费者喜好，以及吸引新顾客。

公布业绩前，太古地产早盘小幅收高0.23%，报22.1港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)