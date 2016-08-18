港股业绩：太古地产中期基本溢利倒退一成，因物业销售和商场租金收益下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月18日 - 香港大型商业地产商--太古地产 周四公布，上半年的基本溢利按年倒退9.6%，因期内自香港高尚住宅物业销售和香港零售物业租赁溢利下降，以及酒店业务亏损扩大所致。
截至6月底半年，太古地产撇除投资物业重估变动后的基本溢利为35.59亿港元，去年同期为39.38亿港元。董事会建议派中期息每股0.23港元，与去年同期持平。
太古地产表示，鉴于经济前景不明朗，今年下半年香港办公楼的需求或会有所放缓，但公司旗下办公楼租用率高企仍有望为租金带来支持。
太古地产是持有香港最多商业楼面的地产商之一。至6月末公司应占物业总合总楼面面积约3,060万平方尺，其中2,720万平方尺为投资物业。在香港，公司应占投资物业组合约1,580万平方尺，包括甲级办公楼、零售物业、酒店、服务式住宅及高尚住宅物业。
上半年，来自港办公楼物业组合的租金收入总额为28.15亿港元。出租率达99%。
在零售物业方面，受本地零售市道走弱，太古地产旗下金钟＂太古广场＂及东涌＂东荟城＂商场的零售销售额下跌。上半年，香港零售物业组合的租金收入总额为13.12亿港元，同比下跌3.7%。
公司表示，香港零售销售额下降令零售商态度更为审慎，但旗下在香港的零售物业全部租出，公司正持续优化零售租户组合以迎合不断变化的消费者喜好，以及吸引新顾客。
公布业绩前，太古地产早盘小幅收高0.23%，报22.1港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583