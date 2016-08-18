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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 12:53 BJT

日本债市：公债价格上涨，受日股走低及五年券标售良好提振

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.200% -1.0 -0.190%

五年期公债 -0.175% -1.5 -0.160%

10年期公债 -0.090% -0.5 -0.085%

20年期公债 0.280% +0.5 0.275%

30年期公债 0.340% -1.5 0.355%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.42 +0.09 151.33

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王颖；审校 张明钧/王丽鑫)

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