路透调查：台湾7月外销订单料年减1.14%，连续第16个月衰退但降幅收窄

* 台湾7月外销订单金额预估年减1.14%(前月为年跌2.4%)

* 数据将于8月22日(周一)0800GMT公布

路透台北8月18日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾7月外销订单金额料较上年同期衰退1.14%，为连续第16个月衰退，但降幅进一步缩窄；上月为年减2.4%。

台湾7月出口同比上升1.2%、恢复正增长，正式结束先前连17个月的衰退，下半年出口有望继续维持正增长。景气复苏迹象明显，让分析师对台湾央行9月是否降息意见纷歧。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对7月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值(%)

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中国信托商业银行 -4.9

ING -2.6

法兴银行 -2.2

法国巴黎银行 -1.5

永丰金 -1.48

澳盛银行 -0.8

星展银行 +0.2

台新投顾 +0.7

日盛投顾 +1.5

元富投顾 +2.2

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