路透调查：台湾7月外销订单料年减1.14%，连续第16个月衰退但降幅收窄

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 台湾7月外销订单金额预估年减1.14%(前月为年跌2.4%)
* 数据将于8月22日(周一)0800GMT公布
路透台北8月18日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾7月外销订单金额料较上年同期衰退1.14%，为连续第16个月衰退，但降幅进一步缩窄；上月为年减2.4%。
台湾7月出口同比上升1.2%、恢复正增长，正式结束先前连17个月的衰退，下半年出口有望继续维持正增长。景气复苏迹象明显，让分析师对台湾央行9月是否降息意见纷歧。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对7月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值(%)
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中国信托商业银行 -4.9
ING -2.6
法兴银行 -2.2
法国巴黎银行 -1.5
永丰金 -1.48
澳盛银行 -0.8
星展银行 +0.2
台新投顾 +0.7
日盛投顾 +1.5
元富投顾 +2.2
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中值 -1.14(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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