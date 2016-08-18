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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 14:02 BJT

标题新闻：日本央行9月进一步宽松政策机率为50%--首相顾问本田悦朗

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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