中国国企：主要采取增资扩股、出资新设方式开展员工持股--国资委

路透北京8月18日 - 中国国资委周四称，将主要采取增资扩股、出资新设方式开展员工持股，保证国有资本的控股地位。员工入股应主要以货币出资，入股价格不得低于经核准或备案的每股净资产评估值。年内启动实施首批试点，成熟一户开展一户，2018年年底视情况适时扩大试点。

国资委新闻稿显示，开展员工持股试点将严格试点条件，限制试点数量。员工持股比例应结合企业规模等因素确定。员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%，单一员工持股比例原则上不高于总股本的1%。实施员工持股后，国有股东持股比例不得低于总股本34%。

持股员工可以个人名义直接持股，也可通过公司制企业、合伙制企业、资产管理计划等持股平台持有股权。通过资产管理计划方式持股的，不得使用杠杆融资。持股平台不得从事除持股以外的任何经营活动。

国资委称，开展试点的企业条件主业应处于充分竞争行业和领域的商业类企业；股权结构合理，非公有资本股东所持股份应达到一定比例，公司董事会中有非公有资本股东推荐的董事。

且公司治理结构健全，建立市场化的劳动人事分配制度和业绩考核评价体系，形成管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化机制；营业收入和利润90%以上来源于所在企业集团外部市场。

国资委并称，优先支持人才资本和技术要素贡献占比较高的转制科研院所、高新技术企业、科技服务型企业开展员工持股试点。中央企业二级以上企业（含）及各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团所属一级企业暂不开展员工持股试点。违反国有企业职工持股有关规定且未按要求完成整改的企业，不开展员工持股试点。

国资委规定，参与持股人员应为在关键岗位工作并对公司经营业绩和持续发展有直接或较大影响的科研人员、经营管理人员和业务骨干，且与本公司签订了劳动合同。但国有企业领导人员不得持股。外部董事、监事（含职工代表监事）不参与员工持股。