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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 14:20 BJT

日本股市：日经指数收低1.6%至近两周低点，日圆走强打压风险胃纳

路透东京8月18日 - 日本股市日经指数周四跌至近两周低点，因日圆走强打压了投资者的风险胃纳，并拖累股市普遍下跌。

日经指数 收低1.6%至16,486.01点，为8月5日以来最低收位。

东证股价指数 跌1.6%至1,290.79点，JPX日经400指数 亦跌1.6%至11,614.45点。(完)

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