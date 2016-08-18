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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 14:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆承压严重，归因海外抛盘及日股收低

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* 日经指数收低至16,486点，跌259.63点或1.55%

* 还是不见日本央行大规模ETF买盘，为股市下跌主因

* 受到股市走势影响，美元/日圆跌回100.00下方

* 99.50期权障碍之前仍挂有买单，下方设有停止单

* 下一支撑位在99.00，即英国公投退欧以来所及低位，传闻若跌至下方将引发干预

* 100.50之前有卖单阻力，期权到期行权价101.00处挂有更多卖单(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王颖)

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