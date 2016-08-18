台湾财政：2017年中央政府总预算案岁出/入微增，采稳健财政原则

路透台北8月18日 - 台湾行政院周四通过2017年总预算案，明年岁出1兆(万亿)9,980亿台币，岁入1兆8,457亿台币，岁出入的短差是1,523亿台币，较去年法定总预算短差1,536亿微幅减少13亿台币；至于明年举债金额2,263亿台币。

行政院长林全在行政院例行记者会上表示，明年岁出/入金额皆较上年度微幅增加，主要是采取稳健财政的原则，并未大幅扩充。明年总预算案的累积负债虽略微增加，但是占GDP的比重料由今年的34.1减至33.9%，负债的改善仍持续。

〞一切都是微小的变动，主要是我们先采取稳健的财政...岁出规模内容精实最重要，〞林全说。

由于经济复苏动能不佳，外界期待政府投资增加以提振经济。但是林全认为，政府的投资要增加需要好的计划，如果没有好的计划，投资不可能落实。

他表示，由于新政府上台时日尚短，此外今年公营事业的投资逐渐接近尾声，下个年度的公营事业投资还比今年减少，因此未来会希望公营事业的投资可以重新检讨。

2017年中央政府总预算案中，公共建设计画经费1,869亿台币，年增57亿台币。

台湾主计总处先前概估第二季国内生产总值(GDP)年成长0.69%，优于市场预估的成长0.56%，中止连续三季衰退走势。不过全年经济成长率明目前仅估计为成长1.06%。