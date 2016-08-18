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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 15:04 BJT

澳洲股市：收低并触及10日最低，澳元上涨打击该国出口潜力

路透墨尔本8月18日 - 澳洲股市周四收低0.49%，此前公布的包括基金公司AMP 在内的一连串公司业绩报告喜忧参半，而且澳元上涨抑制该国出口潜力。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低27.25点至5,507.80点，稍早曾跌至5,498.70点，为8月8日以来最低。周三收高0.05%。(完)

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