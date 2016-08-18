全球金市：美元走疲支撑金价上扬，美联储会议记录压低升息预期

“多数市场参与者目前预计美联储最早将在12月升息，这意味着人们倾向于买入黄金，”标准银行驻东京的商品交易主管Yuichi Ikemizu称。

“即使美联储升息，也没人愿意大举卖出黄金，因为美国11月的大选引发了不确定性。”

路透技术分析师王涛称，现货金料将涨至每盎司1,337.22-1,358.01美元中性区间的上方，甚至可能涨至1,365-1,373美元。

美元指数 报94.448，此前低见逾七周来最低位94.385，本周迄今美元指数累计跌逾1%。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量周三跌0.46%，至957.78吨。

白银 周四涨0.6%，至19.78美元。

铂金 升1.1%至1,124.70美元，钯金 上扬0.9%，至698.10美元。(完)

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