全球金市：美元走疲支撑金价上扬，美联储会议记录压低升息预期

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“多数市场参与者目前预计美联储最早将在12月升息，这意味着人们倾向于买入黄金，”标准银行驻东京的商品交易主管Yuichi Ikemizu称。
“即使美联储升息，也没人愿意大举卖出黄金，因为美国11月的大选引发了不确定性。”
路透技术分析师王涛称，现货金料将涨至每盎司1,337.22-1,358.01美元中性区间的上方，甚至可能涨至1,365-1,373美元。
美元指数 报94.448，此前低见逾七周来最低位94.385，本周迄今美元指数累计跌逾1%。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量周三跌0.46%，至957.78吨。
白银 周四涨0.6%，至19.78美元。
铂金 升1.1%至1,124.70美元，钯金 上扬0.9%，至698.10美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 蔡美珍/于春红; 审校 张涛/艾茂林)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583