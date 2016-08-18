《全球汇市》美元指数触及七周低位，美联储会议记录显示意见分歧

美元兑日圆 跌0.4%至99.85，接近周二所及七周低位99.55。 随着日圆上涨，日本财务省财务官浅川雅嗣周四再度警告投资者，不应过快推高日圆， 称若外汇市场出现过度波动，将采取适当行动。 英镑兑美元升至1.3065。下一个关注点是0830GMT的英国零售销售数据，料显示零售销 售在6月大幅下滑后，7月上升0.2%。 “英镑受到本周好于预期的就业与通胀数据支撑，”法国农业信贷银行(Credit Agrico le)的分析师在报告中表示，“需要指出的是，这两个数据都是回顾式数据。除非零售销售 数据显示情况改善，否则英镑可能继续受到抑制。” 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1319 1.1286 +0.29 +4.23 1.0860 美元/日圆 99.91 100.24 -0.33 -16.95 120.30 欧元/日圆 113.08 113.16 -0.07 -13.33 130.47 美元/瑞郎 0.9591 0.9614 -0.24 -4.26 1.0018 英镑/美元 1.3062 1.3039 +0.18 -11.37 1.4738 美元/加元 1.2805 1.2843 -0.30 -7.47 1.3839 美元/离岸人民币 6.6339 6.6341 -0.00 +1.00 6.5680 澳元/美元 0.7710 0.7654 +0.73 +5.98 0.7275 新西兰元/美元 0.7287 0.7246 +0.57 +6.77 0.6825 欧元/瑞郎 1.0860 1.0858 +0.02 -0.24 1.0886 欧元/英镑 0.8663 0.8664 -0.01 +17.59 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4818 9.5089 -0.28 +3.39 9.1705 美元/挪威克朗 8.1601 8.1946 -0.42 -7.69 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/张明钧/张涛；审校 李春喜/王兴亚/艾茂林)