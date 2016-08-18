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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 15:38 BJT

《全球汇市》美元指数触及七周低位，美联储会议记录显示意见分歧

美元兑日圆 跌0.4%至99.85，接近周二所及七周低位99.55。
    
    随着日圆上涨，日本财务省财务官浅川雅嗣周四再度警告投资者，不应过快推高日圆，
称若外汇市场出现过度波动，将采取适当行动。
    
    英镑兑美元升至1.3065。下一个关注点是0830GMT的英国零售销售数据，料显示零售销
售在6月大幅下滑后，7月上升0.2%。
    
    “英镑受到本周好于预期的就业与通胀数据支撑，”法国农业信贷银行(Credit Agrico
le)的分析师在报告中表示，“需要指出的是，这两个数据都是回顾式数据。除非零售销售
数据显示情况改善，否则英镑可能继续受到抑制。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1319  1.1286  +0.29  +4.23  1.0860
    美元/日圆             99.91  100.24  -0.33 -16.95  120.30
    欧元/日圆         113.08  113.16  -0.07 -13.33  130.47
    美元/瑞郎            0.9591  0.9614  -0.24  -4.26  1.0018
    英镑/美元            1.3062  1.3039  +0.18 -11.37  1.4738
    美元/加元            1.2805  1.2843  -0.30  -7.47  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6339  6.6341  -0.00  +1.00  6.5680
    澳元/美元            0.7710  0.7654  +0.73  +5.98  0.7275
    新西兰元/美元        0.7287  0.7246  +0.57  +6.77  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0860  1.0858  +0.02  -0.24  1.0886
    欧元/英镑         0.8663  0.8664  -0.01 +17.59  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4818  9.5089  -0.28  +3.39  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1601  8.1946  -0.42  -7.69  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 刘秀红/张明钧/张涛；审校 李春喜/王兴亚/艾茂林)

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