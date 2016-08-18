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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 15:48 BJT

《汇市简讯》美元/加元下探1.2800，因美国原油价格站上每桶47美元

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* 油价上涨引发美元/加元下跌，逼近1.2800

* 西德克萨斯中质油(WTI)价格六周来首次站上每桶47美元，8月初低位还在40美元下方

* 1.2800附近的买单，令美元/加元在周二所及七周低位获得支撑

* 1.2919为周三高位，之后美元受美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录打压

* 美国一周初请失业金人数和8月费城联邦储备银行制造业指数定于1230GMT发布(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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