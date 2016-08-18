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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 16:24 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，等候首个衡量英国公投后零售销售表现的数据

英镑/美元 周四仅涨0.2%至1.3067美元，基本上是因为美元在美联储周三公布会议记录后普遍下跌。

“除非今日的数据显示情况正在改善，否则英镑可能继续受到抑制，”法国农业信贷银行(Credit Agrico)的分析师在晨报中表示。

英镑/欧元持稳在0.8659英镑，而且市场中有更多的人认为英国退欧对英国经济的影响被夸大了。

“我们不会走向衰退，人们将继续照常开展自己的生意，而且英国央行很早就做了很大努力。英镑可能没有太多的下跌空间了，”欧洲一家大型银行驻伦敦的利率销售主管表示。他要求不具名。

英国零售销售数据定于0830GMT公布。 (完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林/张涛；审校 张明钧/王颖)

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