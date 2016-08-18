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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 16:20 BJT

中国新债：海南省下周四招标发行91.6亿元一般地方债，期限五、七和10年

路透上海8月18日 - 中国海南省财政厅周四公告，将于下周四(25日)招标发行总额91.5
971亿元人民币的三期一般地方债，期限含五年、七年和10年。
    
    上述债券为海南省今年第二批一般债，其中置换债券28.5971亿元，新增63亿元。大公
国际资信评估公司对债券评级为AAA级。
    
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元)        招标时间          发行期
   一般债券     五年          28.5971  8月25日上午9:20-10:00   8月26日
                七年               51                                  
                10年               12                                  
                小计          91.5971                                  
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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