中国新债：海南省下周四招标发行91.6亿元一般地方债，期限五、七和10年

路透上海8月18日 - 中国海南省财政厅周四公告，将于下周四(25日)招标发行总额91.5 971亿元人民币的三期一般地方债，期限含五年、七年和10年。 上述债券为海南省今年第二批一般债，其中置换债券28.5971亿元，新增63亿元。大公 国际资信评估公司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 五年 28.5971 8月25日上午9:20-10:00 8月26日 七年 51 10年 12 小计 91.5971 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)