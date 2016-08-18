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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月18日

8月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:19时，1港元=0.85521人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.27%，低于上交易日收盘的25.95%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.43      4.90      1.06
 建设银行                                          5.26      5.74      1.07
 中国银行                                          3.42      3.47      1.15
 农业银行                                          3.18      3.14      1.18
 招商银行                                         18.23     18.72      1.14
 中信银行                                          6.48      5.15      1.47
 交通银行                                          5.81      5.71      1.19
 民生银行                                          9.36      8.41      1.30
 中国人寿                                         22.10     19.04      1.36
 中国平安                                         34.43     40.70      0.99
 中国太保                                         26.37     28.40      1.09
 中信证券                                         17.47     18.04      1.13
 新华人寿                                         44.99     32.30      1.63
 海通证券                                         15.82     13.88      1.33
 华能国际                                          7.32      4.93      1.74
 大唐发电                                          4.17      2.05      2.38
 华电国际                                          5.45      3.81      1.67
 中煤能源                                          5.83      3.72      1.83
 中国神华                                         15.15     14.38      1.23
 中国石油                                          7.39      5.34      1.62
 兖州煤业                                         12.57      4.61      3.19
 中国石化                                          4.99      5.63      1.04
 上海石化                                          6.34      4.09      1.81
 中海油服                                         12.50      6.37      2.29
 仪征化纤                                          3.98      1.58      2.95
 中国铝业                                          4.03      2.85      1.65
 江西铜业                                         15.21      9.11      1.95
 洛阳钼业                                          4.10      1.79      2.68
 紫金矿业                                          3.49      2.89      1.41
 马钢股份                                          2.92      1.87      1.83
 鞍钢股份                                          4.60      3.91      1.38
 重庆钢铁                                          2.52      2.13      1.38
 海螺水泥                                         16.70     21.25      0.92
 洛阳玻璃                                         26.25      4.80      6.39
 京城机电                                         10.49      3.34      3.67
 中联重科                                          4.36      2.67      1.91
 金隅股份                                          4.39      3.05      1.68
 中国国航                                          7.94      6.14      1.51
 东方航空                                          6.87      4.47      1.80
 南方航空                                          7.98      5.36      1.74
 中国远洋                                          5.30      2.82      2.20
 中海集运                                          4.13      1.71      2.82
 中集集团                                         14.96      9.71      1.80
 中海发展                                          6.58      4.66      1.65
 宁沪高速                                          9.23     11.34      0.95
 深高速                                            8.57      8.09      1.24
 成渝高速                                          4.85      2.80      2.03
 皖通高速                                         13.99      6.88      2.38
 广深铁路                                          4.20      3.98      1.23
 中国南车                                          9.39      7.43      1.48
 中国交建                                         12.10      9.41      1.50
 中国铁建                                          9.39     10.06      1.09
 中国中铁                                          7.25      6.10      1.39
 长城汽车                                         10.59      7.82      1.58
 比亚迪                                           60.06     51.60      1.36
 广汽集团                                         23.89     10.60      2.64
 青岛啤酒                                         30.18     27.45      1.29
 白云山                                           25.98     19.10      1.59
 新华制药                                         13.97      5.61      2.91
 海信科龙                                         12.03      5.35      2.63
 南京熊猫                                         16.21      6.79      2.79
 晨鸣纸业                                          9.15      6.94      1.54
 上海医药                                         19.70     20.35      1.13
 中兴通讯                                         14.96     11.86      1.47
 东方电气                                         10.10      6.39      1.85
 潍柴动力                                          8.93      9.95      1.05
 东北电气                                          7.12      2.80      2.97
 广船国际                                         29.65     12.42      2.79
 昆明机床                                          7.03      2.47      3.33
 一拖股份                                          9.69      4.21      2.69
 北辰实业                                          4.52      2.65      1.99
 创业环保                                          8.08      4.03      2.34
 中国中冶                                          4.05      2.50      1.89
 金风科技                                         17.33     12.34      1.64
 丽珠                                             50.30     41.65      1.41
 万科                                             25.58     20.45      1.46
 郑煤机                                            5.87      3.49      1.97
 大连港                                            2.60      1.58      1.92
 山东墨龙                                         11.43      3.38      3.95
 浙江世宝                                         44.60     10.40      5.01
 复星医药                                         21.63     20.00      1.26
 光大银行                                          4.04      3.78      1.25
 东江环保                                         20.05     14.06      1.67
 上海电气                                          8.52      3.50      2.85
 广发证券                                         18.05     17.48      1.21
 华泰证券                                         20.62     17.54      1.37
 东方证券                                         16.90      8.41      2.35
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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