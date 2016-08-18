路透基点：交银金融租赁获得2亿美元海外贷款--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，交银金融租赁有限责任公司已获得2亿美元海外贷款，距离其签署7,000万美元的在岸贷款还不到四个月。
东亚银行、永丰商业银行、中国信托商业银行为本次贷款的牵头行兼簿记行。永丰商业银行为贷款代理行，东亚银行和中国信托商业银行为文件代理行。
永丰商业银行提供7,800万美元，东亚银行通过其海外银行分支(4,700万美元)和澳门分行(500万美元)承贷5,200万美元。中国信托商业银行提供4,000万美元，其中总部提供贷款3,000万美元，菲律宾分行贷款1,000万美元，其关联银行--东京之星银行提供1,000万美元贷款。中国工商银行新加坡分行提供2,000万美元贷款。协议于7月18日签署。
该到期一次性偿还贷款提供的最高综合收益为145个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，并有50个基点的承诺费。
交银金融租赁有限责任公司为担保人，其全资持有的交银租赁发展香港有限公司为借款人。所筹资金用于运营资本。
该公司于3月筹得7,000万美元的13个月期到期一次性偿还贷款。三井住友银行(中国)为独家牵头行、簿记行和贷款代理行，贷款利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。最高前端费用为11个基点。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
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