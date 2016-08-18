版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 16:36 BJT

全球贵金属：8月17日SPDR黄金持仓减0.46%，iShares白银持仓增0.43%

路透8月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0.4
6%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.43%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期         变动   增减
    SPDR      30,793,426.1  8月17日  30,936,579.9  　8月16日  -143,153.8  -0.46%
    iShares  353,284,950.2  8月17日 351,765,164.6  　8月16日 1,519,785.6   0.43%  (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐