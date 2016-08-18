香港个股：新世界发展与周大福中标前海商业土地，料总投资80亿元人民币

路透香港8月18日 - 香港主要地产商--新世界发展 周四宣布，与主要股东周大福企业以42.07亿元人民币中标深圳前海一幅宗地，将用作兴建办公大楼，总投资额达80亿元。

公司公告称，中标的土地位于前海深港现代服务业合作区桂湾片区二单元01街坊T201-0092宗地，占地面积约1.82万平方米，获批总建筑面积合共17万平方米，其中约14.84万平方米将分配作为办公用途。该宗地计划为商业用途并将获授予40年的使用年限。

新世界发展及周大福企业将成立一家分别占30%和70%的合营公司负责发展该项目，预计中国合营公司的投资总额将为80亿元，其中45亿元为注册资本。

根据招标条款，当中包括该宗地上将予开发的办公物业总建筑面积不超过5.5万平方米，及该宗地上将予开发的商业物业中不超过1,000平方米的总建筑面积，限一次性整体出售给《财富(Fortune)》杂志2015年所列的一间外资金融机构作为其区域性总部或功能性总部；及该宗地上将予开发的其余办公物业将自取得工程竣工验收备案或通过规划验收之日(以较早者为准)起10年内不得转让，且只限整体转让。

新世界发展表示，合营公司须于11月17日或之前与前海管理局订立土地使用权出让合同以收购该宗地。

新世界发展今天收高3.34%，报9.59港元。（完）

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