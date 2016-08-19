重温稿-《中国新债预测》30年国债利率均值3.23%稍高于二级，超长债热情有所减退

* 招标品种：财政部30年期固息国债

* 期限及招标金额：260亿元

* 招标时间: 周五(8月19日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.18%-3.25%

* 预测均值: 3.23%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月18日 - 中国财政部周五将招标发行30年固息国债。路透调查显示，近日现券走势偏弱，加之超长债交投热情亦有减退，明日新债定位料将高于二级，但配置需求支撑下差距应有限，预测均值落在3.23%附近。

华南一券商交易员表示，目前市场情绪不佳，对超长债的偏好也有所降低，因此预计明日中标利率可能高于估值，“往上取吧，需求不一定好。”

中债国债到期收益率曲线 显示，30年期最新收益率为3.2183%；二级市场上，相近期限的160008券最新成交 在3.2102%。

今年以来，财政部在4月、6月和7月三次招标发行了30年期国债，中标利率均大幅高于路透预测均值。

明日招标新债为财政部今年第19期记账式附息国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率，具体招标时间为8月19日上午10:35至11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。手续费为承销面值的0.1%。