台湾汇市：台币收盘升势缩减，外商银先买汇再抛汇

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 韩元收升但幅度不大，台币也缩减升势 * 外商银先抛汇，后买汇 * 明日区间料在31.350-31.520 路透台北8月18日 - 台币兑美元 周四收盘小升。交易员表示，韩元 小幅收高，而台币 盘初虽走强，但随后缩减升势；至于外商银行则是先抛汇、后买汇，使台币回吐大半盘初升幅。 汇银人士表示，联储会议记录暗示不急于加息，国际美元走跌。盘亚币趋升，但今日中午11时的定盘交易 过后，外商银行买汇渐多，大型保管银反手汇出，台币升势明显减少。由于美联储近期对升息看法反覆不一加 深市场波动，未来料仍是国际美元走向的关键。 〞感觉连续两天外资都有汇出，和之前一直都汇入很不同。〞一位小型外商银行交易员说。 他们也表示，近期股市虽然持稳，没有太大的变化，不过汇市中外资净汇出情况较频繁，不像之前大多是 单向汇入的资金，后续外资的动向值得关注。他们也认为，目前台币仍以区间盘整机会大，大区间料落在31.2 00-31.500。 台币兑美元主要交易区间在31.324-31.410。他们预估，明日台币的区间在31.350-31.450。 台湾股市周四量缩平盘震荡后小幅收扬；外资及陆资在台股买超45亿台币，上日为买超36.61亿台币； 韩国股市周四收高，外资在盘中过后加速买进。韩元兑美元 收报{;A^F1}，上日收在{;A^F2}； 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有 缩小；目前一个月美元/台币远汇 报{;C^F1}/{;C^F2}，上日收在{;C^F3}。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.410 31.452 31.324-31.418 31.400 7.11 8.37 司 元太外汇经纪公 31.410 31.448 31.325-31.415 31.390 3.125 3.30 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.105/-0.090 美元/台币六个月期 -0.270/-0.245 -0.295/-0.270 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583