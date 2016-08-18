台湾汇市：台币收盘升势缩减，外商银先买汇再抛汇

* 韩元收升但幅度不大，台币也缩减升势 * 外商银先抛汇，后买汇 * 明日区间料在31.350-31.520 路透台北8月18日 - 台币兑美元 周四收盘小升。交易员表示，韩元 小幅收高，而台币 盘初虽走强，但随后缩减升势；至于外商银行则是先抛汇、后买汇，使台币回吐大半盘初升幅。 汇银人士表示，联储会议记录暗示不急于加息，国际美元走跌。盘亚币趋升，但今日中午11时的定盘交易 过后，外商银行买汇渐多，大型保管银反手汇出，台币升势明显减少。由于美联储近期对升息看法反覆不一加 深市场波动，未来料仍是国际美元走向的关键。 〞感觉连续两天外资都有汇出，和之前一直都汇入很不同。〞一位小型外商银行交易员说。 他们也表示，近期股市虽然持稳，没有太大的变化，不过汇市中外资净汇出情况较频繁，不像之前大多是 单向汇入的资金，后续外资的动向值得关注。他们也认为，目前台币仍以区间盘整机会大，大区间料落在31.2 00-31.500。 台币兑美元主要交易区间在31.324-31.410。他们预估，明日台币的区间在31.350-31.450。 台湾股市周四量缩平盘震荡后小幅收扬；外资及陆资在台股买超45亿台币，上日为买超36.61亿台币； 韩国股市周四收高，外资在盘中过后加速买进。韩元兑美元 收报{;A^F1}，上日收在{;A^F2}； 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有 缩小；目前一个月美元/台币远汇 报{;C^F1}/{;C^F2}，上日收在{;C^F3}。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.410 31.452 31.324-31.418 31.400 7.11 8.37 司 元太外汇经纪公 31.410 31.448 31.325-31.415 31.390 3.125 3.30 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.105/-0.090 美元/台币六个月期 -0.270/-0.245 -0.295/-0.270 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)