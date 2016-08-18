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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 17:17 BJT

台湾汇市：台币收盘升势缩减，外商银先买汇再抛汇

* 韩元收升但幅度不大，台币也缩减升势
    * 外商银先抛汇，后买汇
    * 明日区间料在31.350-31.520

    路透台北8月18日 - 台币兑美元 周四收盘小升。交易员表示，韩元 小幅收高，而台币
盘初虽走强，但随后缩减升势；至于外商银行则是先抛汇、后买汇，使台币回吐大半盘初升幅。
    
    汇银人士表示，联储会议记录暗示不急于加息，国际美元走跌。盘亚币趋升，但今日中午11时的定盘交易
过后，外商银行买汇渐多，大型保管银反手汇出，台币升势明显减少。由于美联储近期对升息看法反覆不一加
深市场波动，未来料仍是国际美元走向的关键。
    
    〞感觉连续两天外资都有汇出，和之前一直都汇入很不同。〞一位小型外商银行交易员说。
    
    他们也表示，近期股市虽然持稳，没有太大的变化，不过汇市中外资净汇出情况较频繁，不像之前大多是
单向汇入的资金，后续外资的动向值得关注。他们也认为，目前台币仍以区间盘整机会大，大区间料落在31.2
00-31.500。
    
     台币兑美元主要交易区间在31.324-31.410。他们预估，明日台币的区间在31.350-31.450。
     
    台湾股市周四量缩平盘震荡后小幅收扬；外资及陆资在台股买超45亿台币，上日为买超36.61亿台币； 
 
    
    韩国股市周四收高，外资在盘中过后加速买进。韩元兑美元 收报{;A^F1}，上日收在{;A^F2}；

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有
缩小；目前一个月美元/台币远汇 报{;C^F1}/{;C^F2}，上日收在{;C^F3}。 
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                        元                                        亿美元  
                      报价                                                
 台北外汇经纪公     31.410     31.452   31.324-31.418   31.400      7.11    8.37
 司                                                                       
 元太外汇经纪公     31.410     31.448   31.325-31.415   31.390     3.125    3.30
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.090/-0.070              -0.105/-0.090
 美元/台币六个月期        -0.270/-0.245              -0.295/-0.270
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　  

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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