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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 16:59 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元突破1.31水准，英国零售销售数据强于预期

0839GMT

* 英镑/美元涨0.0075美元至1.3160，受强于预期的英国零售销售数据提振

* 英国7月零售销售大增1.4%，路透调查预估为0.2%

* 英镑升破1.3100后触发停止单(1.3100为上周高位)

* 目前在1.3170挂有卖单，1.3180上方设置有更多停止单(1.3175为8月5日高位)(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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