亚洲橡胶：TOCOM下挫触及一周低点，受日圆升势打压

美元兑日圆 跌0.4%至99.85日圆，距离周二所及七周低点99.55不远，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的7月会议记录显示，政策制定者对于近期是否升息意见不一。

油价周四走高，布兰特原油价格超过每桶50美元，为六周以来首次。

TOCOM期胶过去几个月一直呈窄幅区间波动。

“我预计至少到近月合约下周到期，期胶将维持在这个窄幅区间内，”Kikukawa表示。

8月期货合约将于下周四到期。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌160元人民币，收在每吨12,975元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤131.0美分，下跌1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王颖；审校 于春红/王兴亚)