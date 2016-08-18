香港个股：招商局置地逾11亿港元向母公司购香港物业，拟发展服务式公寓

路透香港8月18日 - 招商局集团旗下的招商局置地 周四宣布，将以共约11.13亿港元现金代价，向母公司收购两项位于香港的物业，并拟发展为服务式公寓及酒店。

公司的公告称，将予收购的为一栋座落于香港干诺道西之已落成大厦（CM+服务式公寓北座）及一栋座落于香港新街市街之部分落成大厦（CM+服务式公寓南座），收购价分别为5.05亿港元及6.08亿港元。

卖方为招商蛇口的全资子公司招商局置业，招商蛇口为招商局置地的控股股东，间接持股74.35%。

招商局置地表示，计划发展该两项物业为服务式公寓，并可能考虑未来发展其中一项或两项物业为酒店，惟公司须就有关目标物业取得将发予 该目标公司之酒店牌照。

招商局置地表示，该两项物业地理位置优越，毗邻香港岛金融及商业黄金地段以及公共交通网络，以服务式公寓营运可为公司创造盈利增长点，并为为将来转型为＂专业运营+地产金融＂之轻业务模式培育资产奠定基础。

招商局置地今天小幅收低0.73%，报1.36港元，过去一个月累积升16%。（完）

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