人民币衍生品：人民币偏紧而美元宽松，境内美元掉期曲线周内震荡反弹

路透北京8月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周内走升。交易员称，本周以来因境内美元较为宽松但人民币偏紧，掉期近端明显上行。而长端依然有大行守护，且周一在大行卖压下大跌，随后有所反弹。

他们并指出，由于美元宽松，周初市场试探推升掉期点，但被中资大行压了下来，否则一年期掉期 应该已经突破700点，而当前掉期处于较为微妙的中间位置。在中资大行的主导下，掉期市场料年内都难有明显趋势。

“市场上主力还是中资大行。其实最近市场上美元流动性比较宽松，市场是试探了两次往上走，又被中资大行压下来了。”一股份行交易员称。

亦有股份行交易员表示，最近人民币紧一些，美元比较宽松，市场拿美元掉人民币，中资大行出来卖得又少，掉期呈上行趋势，“但是中资大行卖的也不是很通畅，一会来一会不来，比较反复，长端就没怎么上。”

北京时间16:58，境内美元/人民币一周期掉期 报22点，一个月期 报91点，一年期 报660点，较上周四分别涨2.33%、跌7.14%和跌8.33%，较本周一分别涨4.65%、3.41%和5.60%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.550/4.950，较上周四小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.150/4.550，较上周四小升。

在持续多日偏紧后，中国银行间市场周五流动性压力趋于缓和，回购利率亦小幅回落。近期资金面收缩由例行缴准引发，可能还有月初信贷集中投放等因素的叠加影响，尽管压力短暂缓解，但不久后缴税影响又将至，短期料资金供需维持基本平衡。 `