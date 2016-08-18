人民币衍生品：人民币偏紧而美元宽松，境内美元掉期曲线周内震荡反弹

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京8月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周内走升。交易员称，本周以来因境内美元较为宽松但人民币偏紧，掉期近端明显上行。而长端依然有大行守护，且周一在大行卖压下大跌，随后有所反弹。
他们并指出，由于美元宽松，周初市场试探推升掉期点，但被中资大行压了下来，否则一年期掉期 应该已经突破700点，而当前掉期处于较为微妙的中间位置。在中资大行的主导下，掉期市场料年内都难有明显趋势。
“市场上主力还是中资大行。其实最近市场上美元流动性比较宽松，市场是试探了两次往上走，又被中资大行压下来了。”一股份行交易员称。
亦有股份行交易员表示，最近人民币紧一些，美元比较宽松，市场拿美元掉人民币，中资大行出来卖得又少，掉期呈上行趋势，“但是中资大行卖的也不是很通畅，一会来一会不来，比较反复，长端就没怎么上。”
北京时间16:58，境内美元/人民币一周期掉期 报22点，一个月期 报91点，一年期 报660点，较上周四分别涨2.33%、跌7.14%和跌8.33%，较本周一分别涨4.65%、3.41%和5.60%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.550/4.950，较上周四小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.150/4.550，较上周四小升。
在持续多日偏紧后，中国银行间市场周五流动性压力趋于缓和，回购利率亦小幅回落。近期资金面收缩由例行缴准引发，可能还有月初信贷集中投放等因素的叠加影响，尽管压力短暂缓解，但不久后缴税影响又将至，短期料资金供需维持基本平衡。 `
人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小跌，中间价大跌逾280点尽数回吐昨日涨幅。交易员称，虽然中间价波动较大，但市场价略显保守波动有限，客盘购汇需求亦并未受中间价明显影响，自营或需等收盘前才会决定是否出手，但汇价料难现趋势性走势。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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