重温稿--台湾货币市场：短率贴紧低位，市场钱多有大行提前与票券商承作跨月拆款

* 整体资金充裕令短率续贴紧既有低位 * 一大行提前供给票券商跨月拆款资金 * 短票及RP利率仍旧在低档盘旋 记者 詹静宜 路透台北8月18日 - 台湾银行间拆款利率周四贴紧低位。资金调度人士指出，由于银行间资金满溢急寻去 化管道，一大行提前以0.29%利率供给票券商跨月拆款资金，料将引导其他银行也将跟进加入跨月拆款行列， 目前资金稳中偏滥明显冲淡市场对月底紧缩效应的担忧。 他们表示，月中刚过，整体银行累计超额准备已突破五千亿台币关口，显示银行间资金水位高涨，连向来 缺钱的银行都多钱，让跨月拆款资金供给提早浮现，今起有两家银行率先与票券商承作两周天期跨月拆款，且 成交利率创今年以来跨月拆款最低利率，看来月底资金调度可望安然度过。 〞听到0.29%都快流口水，跨月价格这么好，要赶快去借。〞一票券商资调主管说。 另位大型银行资调人士也称，看到有大行开始对票券商承作跨月拆款，预计下周也将跟进以0.29%左右的 利率供给票券商跨月拆款资金，毕竟本周就开放票券商承作跨月拆款的银行仍只是极少数，下周跨月资金供给 才会较显热络。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.410 31.452 台湾加权股价指数<.TWII 9,122.50 9,117.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.230% 0.179-0.230% --一周拆款利率区间 0.177-0.290% 0.179-0.290% --两周拆款利率区间 0.200-0.290% 0.180-0.290% **短票利率持稳** 短票方面，一大型票券商交易主管指出，周五发票量将显着跳升，估为此前当日的两倍，今日银行间皆提 前框票抢进，成交仍以跨月短票为主，利率续持在0.28%，预期要有利多才能激励短票利率跌破0.28%的关卡。 “今天被钱追得到处跑。“上述交易主管说。 另位大型票券资调人士表示，现在银行间资金普遍充裕，资金去化压力带动买票需求畅旺，且“目前看来 月底万里无云，月底前短票利率有望维持在既有低位”。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.284%，区间在0.25-0.30%，成交金额为49.05 亿台币；前日加权平均利率在0.289%，区间在0.25-0.35%，成交金额为59.49亿台币。 台湾央行周四发行2,315亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,316亿台币，发行余额减1亿台币。周 五存单到期为1,618亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为363亿台币，累计超额准备5,438亿台币、加计前期1%的超额准 备为6,435亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券商交易员表示，今日整体资金依旧宽裕令RP利率持稳既有低档区间 ，目前券源偏少，成交以到期续作为主，月底前RP利率料续稳在低位。 另位大型券商交易员指出，现在金融机构间普遍多钱却苦无去化管道，有几家投信想要拉长公司债RP承作 天期至第三季底，也有投信偏睐资金落点9月中秋节前夕，且这些投信皆接受成交利率落在0.34%，短线RP利率 可望徘徊低位。 “等到公司债RP交易区间收敛，才会再往下调。” 一位大型票券商交易员说。 也有位大型票券交易员称，今日与投信端承作的短天期公债、公司债RP利率仍持平上日该公司区间低位的 0.21%、0.24%，后续仍将引导公司债RP利率趋跌至同业间最低利率0.21%。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，区间低位交投较上日增温。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率趋跌至0.21%，至于短天期公司债附买回利率则主 要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致与上日相同 。(完) (审校 曾祥进)