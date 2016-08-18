台湾金融：金管会公布今年上半年银行业海外分行获利以香港居冠、美国居次

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北8月18日 - 台湾金管会周四表示，今年上半年银行业海外分行总获利为162.9亿台币，其中香港分行以70.7亿台币居冠，其次为美国分行的37.8亿台币，新加坡分行则以25.1亿台币排行第三。
银行局并公布上半年银行业日本分行获利为8.1亿台币排第四，英国分行则以6.3亿台币获利排名第五。
银行业大陆分行则因上半年提存呆帐准备而致亏损0.5亿台币。
区域别部分，银行局统计资料显示，上半年银行业海外分行获利以亚洲地区(不含东南亚)获利79.5亿台币居冠，东南亚地区也以40亿台币获利居次，美洲地区则以38.8亿台币获利暂居第三。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。