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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 18:02 BJT

台湾金融：金管会公布今年上半年银行业海外分行获利以香港居冠、美国居次

路透台北8月18日 - 台湾金管会周四表示，今年上半年银行业海外分行总获利为162.9亿台币，其中香港分行以70.7亿台币居冠，其次为美国分行的37.8亿台币，新加坡分行则以25.1亿台币排行第三。

银行局并公布上半年银行业日本分行获利为8.1亿台币排第四，英国分行则以6.3亿台币获利排名第五。

银行业大陆分行则因上半年提存呆帐准备而致亏损0.5亿台币。

区域别部分，银行局统计资料显示，上半年银行业海外分行获利以亚洲地区(不含东南亚)获利79.5亿台币居冠，东南亚地区也以40亿台币获利居次，美洲地区则以38.8亿台币获利暂居第三。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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