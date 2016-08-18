台湾金融：金管会公布今年上半年银行业海外分行获利以香港居冠、美国居次

路透台北8月18日 - 台湾金管会周四表示，今年上半年银行业海外分行总获利为162.9亿台币，其中香港分行以70.7亿台币居冠，其次为美国分行的37.8亿台币，新加坡分行则以25.1亿台币排行第三。

银行局并公布上半年银行业日本分行获利为8.1亿台币排第四，英国分行则以6.3亿台币获利排名第五。

银行业大陆分行则因上半年提存呆帐准备而致亏损0.5亿台币。