东南亚股市：美联储会议记录后多数收涨，印尼股市创16个月最高收位

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 383.26 2.76 +0.73 +15.16 332.82 新加坡 2836.98 -6.37 -0.22 -1.59 2882.73 马来西亚 1694.87 0.55 +0.03 +0.14 1692.51 泰国 1547.01 15.38 +1.00 +20.11 1288.02 印尼 5461.45 89.60 +1.67 +18.91 4593.01 菲律宾 7952.81 6.62 +0.08 +14.39 6952.08 越南 660.65 0.14 +0.02 +14.10 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/王颖；审校 于春红/艾茂林)