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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 18:03 BJT

东南亚股市：美联储会议记录后多数收涨，印尼股市创16个月最高收位

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   383.26     2.76   +0.73  +15.16   332.82
    新加坡                     2836.98    -6.37   -0.22   -1.59  2882.73
    马来西亚                  1694.87     0.55   +0.03   +0.14  1692.51
    泰国                      1547.01    15.38   +1.00  +20.11  1288.02
    印尼                      5461.45    89.60   +1.67  +18.91  4593.01
    菲律宾                     7952.81     6.62   +0.08  +14.39  6952.08
    越南                        660.65     0.14   +0.02  +14.10   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/王颖；审校 于春红/艾茂林)

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