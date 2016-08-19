台湾债市：10年期公债发行前交易殖利率爆量收升，因多方获利卖压出场

* 10年券105/11期发行前交易殖利率爆量收微升 * 周末多空态度明显转趋谨慎，双方均步步为营 * 空单采一边放空一边回补策略，成交量明显扩增 * 下周一105/11期发行前交易殖利率区间0.62-0.65% 路透台北8月19日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周五爆量收升。交易员指出 ，随外资反手大举汇出、台币重贬，引爆多单出场，带动殖利率脱离盘中低点，终止连四日收低。 他们表示，在主力进场疯狂扫货且偷袭得逞后，今天空方显得格外小心谨慎，多方亦因短线殖利率跌幅已 大不敢躁进，多空双方均步步为营，亦使殖利率陷入区间盘整理，午后多单少量出场、获利了结，促使殖利率 收微升。 〞今天空单相当谨慎，边放边补，不敢再肆无忌惮的放下去了。〞一位大型银行交易员说。 他指出，昨天空单遭轧空后，今天改采放(空)一支(回)补一支的操作策略，同时多单亦趋谨慎，〞多、空 双方都相对谨慎，成交量也放大了。〞 一大型证券商交易员表示，随殖利率大幅走低，且短线暂无利多消息刺激，今天先行获利了结，〞就先卖 看看嘛，反正状况不明啊，就像昨天一样，看到大家买就先买了再说，今天也一样，不知道后面会发生什么情 况乾脆先卖了。〞 他们并称，由于经济基本面尚未明显改善，殖利率趋势依旧看跌，短线殖利率料将维持在低档徘徊，惟随 时须谨防主力出场。 今日20年期公债105/9期 下跌3基点，收在1.02%再创新低水准。 交易员预估，下周一105/11期发行前交易殖利率区间料在0.62-0.65%；5年公债105/8区间料在0.47-0.49% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.95 0.4880% *0.4740-0.4900% 27.00 10 105/11 +0.23 0.6323% *0.6251-0.6389% 220.00 〞*〞表创该期券新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0200% 10 105/11 0.6323% 5 105/8 0.4880% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)