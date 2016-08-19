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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 14:42 BJT

台湾债市：10年期公债发行前交易殖利率爆量收升，因多方获利卖压出场

* 10年券105/11期发行前交易殖利率爆量收微升
    * 周末多空态度明显转趋谨慎，双方均步步为营
    * 空单采一边放空一边回补策略，成交量明显扩增
    * 下周一105/11期发行前交易殖利率区间0.62-0.65%

    路透台北8月19日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周五爆量收升。交易员指出
，随外资反手大举汇出、台币重贬，引爆多单出场，带动殖利率脱离盘中低点，终止连四日收低。
    
    他们表示，在主力进场疯狂扫货且偷袭得逞后，今天空方显得格外小心谨慎，多方亦因短线殖利率跌幅已
大不敢躁进，多空双方均步步为营，亦使殖利率陷入区间盘整理，午后多单少量出场、获利了结，促使殖利率
收微升。
    
    〞今天空单相当谨慎，边放边补，不敢再肆无忌惮的放下去了。〞一位大型银行交易员说。
    
    他指出，昨天空单遭轧空后，今天改采放(空)一支(回)补一支的操作策略，同时多单亦趋谨慎，〞多、空
双方都相对谨慎，成交量也放大了。〞
    
    一大型证券商交易员表示，随殖利率大幅走低，且短线暂无利多消息刺激，今天先行获利了结，〞就先卖
看看嘛，反正状况不明啊，就像昨天一样，看到大家买就先买了再说，今天也一样，不知道后面会发生什么情
况乾脆先卖了。〞
    
    他们并称，由于经济基本面尚未明显改善，殖利率趋势依旧看跌，短线殖利率料将维持在低档徘徊，惟随
时须谨防主力出场。
    
    今日20年期公债105/9期 下跌3基点，收在1.02%再创新低水准。
          
    交易员预估，下周一105/11期发行前交易殖利率区间料在0.62-0.65%；5年公债105/8区间料在0.47-0.49%
。 
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      +0.95      0.4880%   *0.4740-0.4900%     27.00
  10  105/11                      +0.23      0.6323%   *0.6251-0.6389%    220.00
 〞*〞表创该期券新低。
    
    
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.0200%
  10    105/11                        0.6323%
   5     105/8                        0.4880%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)
   

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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