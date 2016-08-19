台湾债市：10年券发行前交易殖利率微跌，多单未躁进料将陷区间整理

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月19日 - 台湾10年期公债105/11期 周五早盘发行前交易殖利率微跌。交易员指出，台债殖利率经昨天大幅下跌后，今天早盘空单趋谨慎，且适逢周末多单亦不敢躁进，使殖利率处于平盘附近狭幅震荡。
他们表示，10年券105/11期发行前交易昨日随主力券商进场疯狂扫货，且偷袭得逞，多家民营银行空单尾盘被迫回补，且是补到最低点，今天空单已有戒心，操作亦趋谨慎；但料今天殖利率若下跌至0.62%附近多单不排除出场。
〞今天周末了，多单没再躁进，殖利率也没再大跌。〞一大型银行交易员说。
他们指出，由于周末许多讯息较无法掌控，不确定因素较多，加上经过昨天〞激情过后〞，今天多空双方均显得谨慎许多，操作上更是〞步步为营〞，致早盘殖利率仅微幅下滑，料今天殖利率将陷区间狭幅波动。
本地时间10:16，10年券105/11 殖利率跌0.3基点至0.6270%，成交120亿台币；而五年券105/8 殖利率涨0.15基点至0.4800%，成交19.5亿台币。
在台股方面，台股加权指数 早盘下跌0.73%。
美国指标10年期美国公债 价格周四上涨8/32，收益率报1.534%，较周三下滑1个基点。30年期美国公债 价格升10/32，收益率 报2.258%，下跌1.5个基点。
交易员预估，今日105/8期殖利率料在0.47-0.49%；10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.62-0.65%。
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