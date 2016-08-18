中港个股：中集与新加坡GLP子公司订战略合作框架，发展物流地产业务

路透香港8月18日 - 全球最大的集装箱生产企业--中集集团 周四称，与新加坡Global Logistic Properties Limited（GLP） 的中国子公司签署战略合作框架协议，共同发展物流地产业务。

据公告，中集与GLP旗下普洛斯投资管理（中国）有限公司签署框架协议，于物流地产发展以及物流园区配套服务等方面谋求合作，此举将有利于中集盘活其拥有的存量土地资源，优化资产结构并带来新的业务和利润增长点。

GLP为亚洲最大的现代高端物流设施开发商与服务商，在中国及日本拥有一个覆盖主要物流枢纽、工业园区、港口、机场和城市配送中心等战略接点的高效物流网路。

普洛斯（中国）是GLP在中国设立的管理总部，负责GLP在中国的投资及运营管理。

中集H股周四收升0.94%，报9.71港元；A股亦升2.05%，报14.96元人民币。（完）

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