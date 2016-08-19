港股业绩：东亚银行中期净利下降38%，因净息差收窄及减值损失增加

路透香港8月19日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行 周五公布，今年上半年净利同比下降38%，因净息差收窄及减值损失增加。

据公告，东亚于2016年1-6月净利为20.95亿港元，上年同期则为33.54亿港元；期内每股盈利0.69港元，拟派发中期股息每股0.28港元，派息比率41%，高于去年同期的30%。

东亚表示，虽然出售专业服务机构卓佳的程序只属初步阶段，且尚未签订任何协议，惟已于中期业绩将之以已终止经营业务列示。因此，期内来自持续经营业务的净利为19.81亿港元，按年减少38.9%；已终止经营业务之净利则为1.14亿港元，增加0.8%。

受累于经济环境转差，东亚首六个月来自持续经营业务的净利息收入减少11.3%至54.83亿港元，净息差由1.71%收窄至1.59%，主要由于东亚中国的净息差受压，由1.95%下跌至1.61%。

来自持续经营业务的贷款及垫款减值损失上升59.9%至12.41亿港元，导致减值贷款比率从去年底的1.13%上升至今年6月底的1.23%。东亚中国的减值贷款比率从2.63%上升至2.80%，而东亚香港的减值贷款比率则从0.34%上升至0.49%。

期末的普通股权一级资本比率为12.6%，去年末为12.2%。

东亚此前宣布重整证券业务并裁减约180名本地员工，以提高成本效益。这是该行自2002年以来首次裁员，反映环球经济转差影响。

业绩公布前，该股早盘收升0.9%，报33.75港元。（完）

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